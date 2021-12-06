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    Çin'den hava durumuna müdahale

    Temmuz ayındaki kutlama öncesinde hava durumuna müdahale girişiminde bulunulduğu açıklandı. Tören arifesinde bulut tohumlama yöntemiyle hava kirliliğinin düşürüldüğü belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2021 - 10:26
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 10:48
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    Çin'den hava durumuna müdahale

    Çin'de hava durumu yetkililerinin, bu yıl büyük çapta siyasi kutlama öncesinde havayı başarıyla kontrol ettiği ortaya çıktı.

    1 Temmuz'da Çin Komünist Partisi, Tiananmen Meydanı'ndaki törende, on binlerce insanın katılımıyla 100'üncü yılını kutladı.

    BULUT TOHUMLAMA OPERASYONU

    Tsinghua Üniversitesi'nde yapılan araştırmada ise kutlamalardan önceki saatlerde, kapsamlı bir bulut tohumlama operasyonuyla açık gökyüzü ve düşük hava kirliliğinin sağlandığı belirtildi.

    MİLYARLARCA DOLAR HARCADILAR

    Bulut tohumlama teknolojisinin savunucusu olan Çin hükümeti, 2008 Olimpiyatları'ndan bu yana, tarım bölgelerini korumak için hava durumunu manipüle etme çabalarına milyarlarca dolar harcadı.

    Söz konusu yöntem, küçük gümüş iyodür parçacıkları gibi kimyasalların bulutlara eklenmesini, su damlacıklarının etraflarında kümelenmesine ve yağış olasılığının artmasına neden olan bir hava modifikasyon tekniği olarak biliniyor.

    Çin den hava durumuna müdahale #1

    HAVA KİRLİLİĞİ AZALDI

    Çin basınından South China Morning Post gazetesi, 100'üncü yıl kutlamaları arifesinde bulut tohumlama operasyonunun hava kirliliğinde belirgin bir düşüş sağladığına dair kesin işaretler bulunduğunu yazdı.

    Etkinlikten önceki günlerde fabrikalar ve diğer kirletici faaliyetlerin durdurulduğu ancak istenilen sonucun bulut tohumlama olmadan elde edilemediği kaydedildi.

    TÖREN ÖNCESİNDE İKİ SAATLİK MÜDAHALE

    Tören öncesinde iki saatlik bir bulut tohumlama operasyonu başlatıldığı ve yakınlardaki dağlık bölgelerde yaşayanların 30 Haziran'da gökyüzüne roket atıldığını bildirdiği aktarıldı.

    Araştırmacılar, ortaya çıkan yapay yağmurun PM2.5 hava kirleticilerinin seviyesini üçte ikiden fazla azalttığını söyledi.

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