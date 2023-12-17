Çin'den iPhone kararı: Ülke genelinde yasaklanabilir! Çin, eylül ayında yetkililerin bazı eyaletlerdeki devlet kurumlarında iPhone ve diğer yabancı teknolojileri kullanmasını yasaklamıştı. Şimdi ise yasağın tüm eyaletlere yayılması gündemde.

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Pekin'in yabancı teknolojiye bağımlılığı azaltma ve siber güvenliği artırma planları, son zamanlarda daha da sıkılaştı.

Hassas bilgilerin Çin sınırları dışına akışını sınırlamaya yönelik bir kampanya yürüten Çin hükümeti, eylül ayında devlet kurumlarında iPhone kullanılmasını yasaklamıştı.

iPhone yasağı ülke geneline yayılabilir

Yeni rapor, Çin’de iPhone kullanıma yönelik yasağın en az sekiz eyaleti kapsayacak şekilde genişletileceğini söylüyor.

Çinli yetkililer, hükümet çalışanlarından iPhone ve diğer yabancı akıllı telefonlar yerine yerel şirketlerin telefon markalarını kullanmalarını istiyor.

Rapora göre, en az sekiz eyaletteki çok sayıda devlet dairesi ve firması, geçtiğimiz bir veya iki ay içinde çalışanlarına yerel markalara geçmeleri yönünde talimat verdi.

ABD ile Çin arasındaki gerilimlere rağmen Apple, Çin'de akıllı telefon satışlarında yüzde 22 ile en büyük paya sahip.

Akıllı telefonlarının önemli bölümünü taşeron şirketler aracılığıyla Çin'de üreten şirket, gelirinin de yüzde 19'unu Çin pazarından sağlıyor.

Bank of America, Çin'in Apple'ın yıllık iPhone satışlarının 50 milyon kadarını oluşturduğunu söylüyor.