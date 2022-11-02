Çin'den iPhone üretimine bir darbe daha: Şehir 7 gün kapatılacak

Çin'den iPhone üretimine bir darbe daha: Şehir 7 gün kapatılacak

Çin, en büyük iPhone üretim tesisinin bulunduğu şehir için 7 günlük kapanma uygulanmasına karar verdi.

Çin’in Zhengzhou kentindeki dünyanın en büyük iPhone üretim üssü olarak bilinen fabrikada tespit edilen koronavirüs vakaları nedeniyle, tesisin kapalı devre üretime geçtiği ve karantinaya alındığı ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, yaklaşık 300 bin kişinin çalıştığı bilinen tesiste, vakalar nedeniyle giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.

Şehir 7 gün kapalı kalacak

Çin, Foxconn’un en büyük üretim tesisinin bulunduğu Zhengzhou şehri için 7 günlük kapanma uygulama kararı aldı.

Koronavirüs karantinası nedeniyle iPhone üretiminin yüzde 30 düşmesi bekleniyordu. Yeni kapanma kararı ile bu oran daha da düşebilir.

Çin, birkaç koronavirüs vakasının görüldüğü şehirlerde bu vakaları izole etmek yerine tüm şehri kapatmayı tercih ediyor.

Bu politika kapsamında fabrikalarda üretimin sürmesi için belli istisnalar uygulanıyor.

Çalışanların tüm ihtiyaçlarını fabrika sınırları içinde karşılaması ve bu sınırları terk etmemesi koşuluyla fabrikalarda üretim devam edebiliyor. Yine de birçok fabrika, karantina döneminde üretim sıkıntıları yaşıyor.

Foxconn’un çalışanların sıkıntılarını gidermek için maaşları artırdığı, üretimde yaşanacak olası aksamaları engellemek için ise diğer fabrikaları devreye soktuğu söyleniyor.