Çin'den Mars görevi: Örnek toplayacak araç 2028'de fırlatılacak Çin, Mars’tan örnekler getirmeyi hedefleyen Tianwen-3 misyonunu 2028'de başlatmayı planlıyor.

Haber Merkezi

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Mars keşif programına önemli bir adım daha atıyor. 2028 yılında kızıl gezegene örnek toplama görevi için yeni bir uzay aracı fırlatılacak.

Bu yeni görev, Çin'in uzay araştırmalarındaki iddialı hedeflerini bir kez daha gözler önüne seriyor.

CNSA yetkilileri, bu yeni aracın daha önceki Mars görevlerinde elde edilen veriler ışığında geliştirildiğini ve daha gelişmiş örnek toplama teknolojilerine sahip olduğunu belirtti.

MARS'TAN ÖRNEK TOPLAYACAK

Araç, Mars yüzeyinden toplanacak kaya ve toprak örneklerini Dünya'ya getirilmek üzere yola koyacak. Bu örnekler, gezegenin jeolojik geçmişi, iklimi ve potansiyel yaşam izleri hakkında bilim insanlarına değerli bilgiler sunacak.

Pekin'in Tianwen-2 görevi önümüzdeki yıl asteroit keşfine başlayacak, 2028 civarında Mars'a Tianwen-3 ve ardından 2030'da Jüpiter sistemini keşfedecek Tianwen-4 görevi başlayacak.

Mars, uzun yıllardır dünya dışı yaşam arayışında olan bilim insanlarının en çok ilgi duyduğu gezegenlerden biri.

Kızıl gezegenin yüzeyindeki bazı özellikler, geçmişte suyun varlığına işaret ediyor. Bu da Mars'ın bir zamanlar yaşam barındırmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Çin'in bu yeni görevi, bu sorulara cevap bulmak için önemli bir adım olacak.

Çin, son yıllarda Ay'a iniş, uzay istasyonu kurma gibi önemli başarılara imza attı. Mars görevi ise Çin'in uzaydaki hedeflerini daha da ileriye taşıyacak.