Çin'den oyun sektörüne darbe: Binlerce stüdyo iflas etti

Çin'in video oyunlarına karşı baskıcı tutumu nedeniyle, son birkaç ayda binlerce oyun stüdyosunun iflas ettiği açıklandı.

Son zamanlarda oyun sektörüne adeta savaş açan Çin, uyguladığı yeni yasaklarla şirketleri zor durumda bırakıyor.

Çin yasalarına göre, oyun geliştiricilerinin App Store'da ve diğer uygulama pazar yerlerinde oyun satabilmesi için lisans alması şart.

Çin'deki oyunlar için lisans veren Ulusal Basın ve Yayın İdaresi (NPPA) ise App Store ve diğer platformlardaki geliştiricilere kolay kolay oyun lisansı vermiyor.

BİNLERCE STÜDYO İFLAS ETTİ

Kararın alındığı temmuz ayından bu yana; yayıncılık, reklamcılık ve oyunların satışını yapan stüdyolar ve firmalar da dahil olmak üzere, oyun sektöründeki yaklaşık 140 bin işletmenin iflas ettiği iddia ediliyor.

Öte yandan Çin'in baskıcı tutumları, 2020'de 180 binden fazla şirketin kapanmasına neden olmuştu.

TikTok’un sahibi ByteDance, Baidu ve Tanwan Games, oyun birimlerindeki çalışanlarını işten çıkarırken, Tencent de dış pazarlara daha fazla kaynak aktarmaya başladı.



