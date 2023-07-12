Çin'den uzayda bir ilk: Metanla çalışan roketi fırlattılar Asya ülkesi, geliştirdiği roketin fırlatma işleminin başarılı olduğunu duyurdu. Roket, yük taşıma kapasitesi ve diğer özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Çin, yeni ürettiği roketi başarıyla fırlattı.

LandSpace şirketinin geliştirdiği metan ve sıvı oksijenli Zhuque-2 isimli roket uzaya gönderildi.

Söz konusu roket, bu alanda dünyada bir ilk olarak kayıtlara geçti. Özel havacılık ve uzay şirketi LandSpace, roketin uzaya fırlatılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Metanla çalışan ilk roket

Gobi Çölü'ndeki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden gönderilen Zhuque-2, taşıdığı yükü Güneş'le senkronize yörüngeye başarıyla götüren ilk metanla çalışan roket oldu.

Yakıt olarak sıvı metan ve oksitleyici olarak sıvı oksijen kullanılan roket, alçak yörünge için 6 ton ve Güneş'le senkronize yörünge için ise 4 ton taşıma kapasitesine sahip.

China Space News'e göre, roket 49,5 uzunluğunda ve 3,35 çapında.

Zhuque-2'nin, Çinli şirket Space Pioneer'ın sıvı yakıtlı Tianlong-2 isimli roketinin nisan ayında başarıyla fırlatılmasının ardından, ülkenin ABD şirketlerinin özel havacılık sektöründeki hakimiyetine karşı yeni bir başarı olduğu düşünülüyor.

ABD'li şirketlerin başarısız denemeleri

Metanla çalışan motorlar, yüksek performans ve düşük işletme maliyetleri nedeniyle özellikle yeniden kullanılabilir roketler için "öncü tasarım" olarak görülüyor.

Söz konusu roketin 14 Aralık'taki fırlatılışı başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

ABD şirketleri Relativity Space'ın "Terran 1" ve SpaceX'in "Starship" isimli metan ve sıvı oksijenle çalışan roketlerinin 2023'ün başındaki denemeleri başarısız olmuştu.