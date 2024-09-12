Çin'e teknoloji sızdırıyorlardı: Samsung'un eski yöneticileri tutuklandı Samsung'un 3,2 milyar dolar değerindeki bellek teknolojisi sırlarını Çin'e sızdırdığından şüphelenilen iki eski Samsung yöneticisi tutuklandı. İşte detaylar.

Haber Merkezi

Güney Kore'nin teknoloji devi Samsung'un eski yöneticileri, şirketin kritik teknolojilerini Çin'e sızdırdıkları iddiasıyla tutuklandı.

Güney Kore'de tutuklanan yöneticilerin, Samsung'un 3,2 milyar dolar değerindeki kritik bellek teknolojilerini çaldıkları iddia ediliyor.

Bu bilgiler, Çinli bir şirkete aktarıldı ve bu şirketin de bu teknolojiyi kullanarak kendi çip üretimine başlaması sağlandı.

KENDİ ŞİRKETİNİ KURDU

Yetkililer, tutuklanan şüphelilerden biri olan 66 yaşındaki Choi'nin, bazı yerel yetkililerle birlikte Çin'de çip üretimi için ortak girişim kurduğunu ve şirketin CEO'su olarak görev yaptığını bildirdi.

Bu olay, Güney Kore'yi ulusal güvenlik açısından ciddi şekilde endişelendirdi. Zira çip teknolojileri, günümüz dünyasında birçok sektör için hayati önem taşıyor ve bu tür sızıntılar, ülkenin rekabet gücünü doğrudan etkiliyor.

Çin, son yıllarda kendi yarı iletken endüstrisini geliştirmeye büyük yatırımlar yapıyor.

Ancak ülkede, bu alandaki teknolojik eksiklikleri nedeniyle, yabancı şirketlerin teknolojilerini çalmak gibi yöntemlere başvuruluyor.

Geçtiğimiz mayıs ayında, eski bir SK hynix çalışanı, 3.000 sayfalık yarı iletken bilgilerini içeren belgelerle Güney Kore'deki bir havaalanında tutuklanmıştı.

Yetkililer, verilerin Huawei'ye teslim edilmek üzere taşındığından şüphelendi, çalışan ise iddiaları reddetti.