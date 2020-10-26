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    Çin'in Ay'a gönderdiği araç, 600 günde 566 metre yol katetti

    Çin'in Ay'ın karanlık yüzüne gönderdiği uzay aracı Chang'e-4, Ay yüzeyinde 600. gününü geride bıraktı. Araç, bu süre boyunca 565,9 metre ilerlemeyi başardı.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2020 - 13:08
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 13:34
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    Çin'in Ay'a gönderdiği araç, 600 günde 566 metre yol katetti

    Ay'ın, Dünya'dan göremediğimiz öteki tarafına 2 Ocak 2019 tarihinde başarılı bir iniş gerçekleştiren Chang'e-4 uzay aracı, o tarihten bu yana keşiflerine tüm hızıyla devam ediyor.

    Aynı zamanda Yutu-2 adında küçük bir keşif aracını da barındıran Chang'e-4, daha önce Ay'ın yüzey derinliklerinden gelen minarelleri keşfetmişti.

    565,9 METRE İLERLEDİ

    Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın paylaştığı habere göre Chang'e-4 uzay aracı, 600 gündür görev yaptığı Ay'ın karanlık yüzünde 565,9 metre yol katetti.

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    Bilim insanları, uzay aracındaki nötron radyasyon dedektörü tarafından elde edilen verilerle Ay'da ilk radyasyon bulgularına rastlamıştı. Açıklanan bulgulara göre Ay yüzeyi, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yaklaşık 2-3 kat, Dünya yüzeyinden ise 300 kat daha radyoaktif durumda.

    ÇİN'DEN YENİ GÖREVLER YOLDA

    Son yıllarda uzay yarışında rakip ülkelerin gerisinde kalmak istemeyen Çin, özellikle Ay görevlerine oldukça önem veriyor.

    Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA); kaya, toprak ve diğer örnekleri toplamak üzere Chang'e 6 ve Ay'ın güney kutbunda keşif yapmak üzere Chang'e 7 görevlerinin planlandığını açıklamıştı.

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    Chang'e 6 görevinin 2023 veya 2024 yıllarında başlatılması öngörülürken, Chang'e 7 keşif araçlarının 2024'te uzaya fırlatılması planlanıyor.

    Çin, yeni görevler sayesinde Ay yüzeyinden daha kapsamlı veriler elde edilebilecek.

    Instagram: @eshteknoloji

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