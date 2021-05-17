Çin'in Chang'e 5 uzay aracı Dünya ve Ay'ı fotoğrafladı

Çin'in Chang'e 5 uzay aracı, Dünya’dan 1,5 milyon kilometre uzaktaki bir noktadan Ay ve Dünya'nın fotoğrafını çekti.

Son yıllarda uzay yarışında ABD ile ciddi bir rekabete girmek isteyen Çin, uzay çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Ay'ın, Dünya'dan göremediğimiz öteki tarafına 2 Ocak 2019 tarihinde Chang'e-4 uzay aracını indiren Çin, geçtiğimiz aylarda ise Chang'e-5 aracını da fırlatmış ve Ay yüzeyinden örnek toplamayı başarmıştı.

Çin'in "Chang'e 5" keşif aracı, Ay'dan topladığı toprak ve taş örneklerini geçtiğimiz yıl sonunda paraşütle Dünya'ya bırakmış ve yolculuğuna devam etmişti.

DÜNYA VE AY'IN FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Araç, Ay'dan topladığı örnekleri Dünya'ya bıraktıktan sonra, Güneş yönüne doğru Dünya’dan 1,5 milyon kilometre uzaktaki bir noktaya doğru ilerledi.

Chang'e 5, bu noktadan Dünya ve Ay’ın iki küçük nokta gibi kaldığı yeni bir fotoğraf çekti.

Chang'e 5, şu anda Dünya ve Güneş’e yönelik bir dizi gözlem ve deney yapıyor. Bunların gelecekteki görevler için bilgi sağlayabileceği düşünülüyor.

Çinli bilim insanları, Chang'e 5'in bulunduğu noktadaki gözlemlerini tamamladıktan sonra yeni hedeflere doğru yol alabileceğini söylüyor.

2019’da Ay’ın uzak yüzüne uzay aracı indiren ilk ülke olan Çin, 15 Mayıs 2021’de ise ABD’den sonra Mars’a uzay aracı indiren ikinci ülke unvanını almıştı.