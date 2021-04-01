Çin'in dev radyo teleskobu FAST, uluslararası kullanıma açıldı

Çin, dünyanın en büyük tek antenli küre teleskobu olan FAST'i uluslararası araştırmacıların kullanımına açtığını duyurdu.

Çin'in Guizhou kentinde bulunan 500 metrelik çapa sahip Diyafram Küresel Radyo Teleskobu (FAST), 5 yıl süren yapım aşamasının ardından 2016 yılında test çalışmalarına başlamış ve 2020 yılının başlarında hizmete açılmıştı.

Dünyanın en büyük tek çanak ve hassas radyo teleskobu FAST, uluslararası gök bilimcilerin kullanımına da açıldı.

Çin Ulusal Astronomik Gözlemevleri'nden (NAO) yapılan açıklamada, dünyanın dört bir yanından gök bilimcilerin gözlemlerini çevrim içi olarak yapabilecekleri ifade edildi.

Açıklamada, teleskop için yurt dışından yapılacak başvuruların değerlendirileceği ve sonuçların 20 Temmuz’da açıklanacağı belirtildi. Sonuçların açıklanmasının ardından gök bilimciler, ağustos ayında teleskoptan faydalanmaya başlayabilecek.

SANİYEDE 38GB VERİ

Saniyede 38 GB veri toplayabilen FAST, uzaydan radyo frekans dalgalarını dinliyor.

Galaksilerde doğal hidrojen arayarak, anlık radyo dalgası yayan nötron yıldızlarının sinyallerini keşfedecek ve uzayda yaşam çalışmalarına katkıda bulunacak FAST, "Çin'in gökyüzündeki gözü" olarak adlandırılıyor.