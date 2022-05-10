Çin'in fırlattığı kargo mekiği uzay istasyonuna ulaştı

Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonuna üçüncü ikmal seferini başarıyla gerçekleştirdi.

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle 2022 sonuna kadar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Çin, 15 yıl boyunca görev yapacak uzay istasyonunun çekirdek modülünü geçtiğimiz aylarda uzaya fırlatmıştı.

Ardından kargo ikmal uzay aracı Tianzhou-2'yi fırlatarak çekirdek modüle entegre eden Çin, şimdi de üçüncü ikmal seferini gerçekleştirdi.

Kargo aracı istasyona ulaştı

AA'da yer alan habere göre, Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansı'ndan (CMSA) yapılan açıklamada, gece saatlerinde "Long March 7 Y5" roketiyle ülkenin güney batısındaki Hainan Adası'ndan fırlatılan "Tiencou-4 (gök gemisi-4) kargo mekiğinin, istasyona ulaştığı belirtildi.

İstasyona 6,2 ton ağırlığında donanım ve ihtiyaç malzemesi taşıyan mekik, haziranda istasyona gönderilecek yeni taykonot ekibinin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşacak istasyon, Çin'in uzaydaki en büyük kozlarından biri olacak.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun görevinin 2024’te sona ermesiyle Çin Uzay İstasyonu, yörüngedeki tek uzay istasyonu olacak.