Çin'in gizemli uçağı, bilinmeyen bir nesneyi inceledi Çin'in uzaya gönderdiği “yeniden kullanılabilir” deneysel uzay aracı, yörüngede bilinmeyen bir nesneye birkaç kez odaklandı.

Çin'in Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketiyle 5 Ağustos 2022'de fırlatılan yeniden kullanılabilir deneysel uzay aracı, yörüngede 276 gün kaldıktan sonra geçtiğimiz haftalarda Dünya'ya dönmüştü.

Uzay aracının ne olduğu, hangi teknolojilerin test edildiği, ne kadar yükseğe uçtuğu ve Ağustos 2022'nin başlarında fırlatıldıktan sonra hangi yörüngelere çıktığı açıklanmadı. Ayrıca aracın hiçbir görüntüsü de basınla paylaşılmadı.

Bilinmeyen bir nesneye odaklandı

LeoLabs’ın yeni verileri, uçağın bilinmeyen bir nesneye birden çok kez kenetlenmiş olabileceğini gösteriyor.

Söz konusu bilinmeyen nesne, Nesne J olarak isimlendiriliyor ve uzay uçağının yolculuğu sırasında bıraktığı bir uydu veya benzer bir nesne olduğuna inanılıyor.

Dünya çevresindeki uyduları ve uzay enkazını izleme konusunda uzmanlaşan LeoLabs, birkaç büyük manevra ve Nesne J ile tekrar eden kenetlenmeler gözlemledi.

LeoLabs, yeniden kullanılabilir Çin uzay uçağının Nesne J’ye en az iki kez yanaştığını, ancak bunu neden yaptığının bilinmediğini söylüyor.