Çin'in gizemli uzay aracı, 276 gün sonra Dünya'ya döndü Çin'in uzaya gönderdiği “yeniden kullanılabilir” deneysel uzay aracı, yörüngede 276 gün kaldıktan sonra Dünya’ya iniş yaptı.

İHA

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmuştu.

Çin'in Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketiyle 5 Ağustos 2022'de fırlatılan yeniden kullanılabilir deneysel uzay aracı, amacına ulaştı.

Merkezden yapılan açıklamada, uzay aracının yörüngede 276 gün kaldıktan sonra Dünya'ya başarıyla döndüğü belirtildi.

Çin uzayda söz sahibi olmak istiyor

Söz konusu deney, ülkenin yeniden kullanılabilir uzay aracı teknolojilerine ilişkin araştırmalarında kaydedilen önemli bir ilerleme olarak değerlendirildi.

Yapılan testin, gelecekteki uzay misyonlarının daha elverişli ve düşük maliyetli şekilde gerçekleşmesi açısından da önem taşıdığı belirtildi.

Gizemli uçak

Uzay aracının ne olduğu, hangi teknolojilerin test edildiği, ne kadar yükseğe uçtuğu ve Ağustos 2022'nin başlarında fırlatıldıktan sonra hangi yörüngelere çıktığı açıklanmadı. Ayrıca aracın hiçbir görüntüsü de basınla paylaşılmadı.