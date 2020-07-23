Çin'in ilk Mars yolculuğu başladı

Çin'in ilk Mars projesi Tianwen-1 kapsamında, kızıl gezegene insansız araç fırlatıldı.

Son yıllarda uzay yarışında ön plana çıkmaya devam eden ve 2022 yılında kendi uzay istasyonunu kurmayı planlayan Çin, Tianwen-1 görevi kapsamında ilk defa Mars'a araç gönderiyor.

Söz konusu Mars aracını taşıyan Long March-5 Y4 (Uzun Yürüyüş) roketi, Çin'in Hainan Eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Sitesi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

7 AY SONRA MARS'A GİDECEK

Projeyle aynı adı taşına Tianwen-1 aracı, yaklaşık yedi ay sonra Şubat 2021'de Mars'ın yerçekimi alanına ulaşacak.

Yaklaşık beş ton ağırlığında olan Tianwen-1 Mars aracı, aynı zamanda Çin'in uzaya gönderdiği en ağır araç olma özelliğini taşıyor.



Çin'in Mars görevinde, uzay aracının önce Mars yörüngesine sokulması, ardından kızıl gezegene iniş yapması ve Mars yüzeyinde incelemeler yapacak küçük keşif aracını yüzeye bırakması hedefleniyor.

MARS'TA YAŞAMI ARAŞTIRACAK

Keşif aracı; Mars'ın yüzeyini ve atmosferini analiz edecek, fotoğraflar çekecek, haritalar çıkaracak ve geçmişte Mars'ta yaşam bulunup bulunmadığına dair bulgulara ulaşmaya çalışacak.





MARS'A ARAÇ FIRLATMANIN TAM ZAMANI

Mars ve Dünya arasındaki minimum mesafe yaklaşık 55 milyon kilometredir ve iki gezegen sadece 26 ayda bir en yakın konumuna gelir. Bu nedenle Mars'a araç göndermek isteyen ülkeler. bu yıl temmuz ve ağustos ayında araçlarını göndermek zorunda.

Mars'a yolculuk, bu ay Çin'in yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de gündeminde. BAE, Mars'a ilk insansız keşif uçuşunu geçtiğimiz günlerde zaten başlatmıştı.

NASA'nın Mars'a göndereceği keşif aracının ise 30 Temmuz'da fırlatılması bekleniyor.