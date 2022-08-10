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    Çin’in kripto paralara karşı savaşı sürüyor

    Çin, kripto para hakkında bilgi paylaşımı yapan çeşitli web sitelerine ve sosyal medya hesaplarına yasak getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 09:32
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    Çin’in kripto paralara karşı savaşı sürüyor

    Son günlerde kripto para piyasasında sert düşüşler yaşanmaya devam ederken, geçtiğimiz yıl Çin'den gelen haberler piyasayı oldukça olumsuz etkilemişti.

    Kripto para madenciliğinin yüzde 70'inin gerçekleştiği Çin'de, madencilere yasak gelmiş ve ülkeden çıkmaları için işlem başlatılmıştı.

    Kripto para madenciliğinin ana vatanı olmaktan çıkan Çin, yeni yasaklar getirmeye devam ediyor.

    Bilgi paylaşan hesaplara engel

    Çin, kripto para hakkında bilgi paylaşımı yapan çeşitli web sitelerine ve sosyal medya hesaplarına engel getirdi.

    Kripto karşıtı duruşu ile bilinen Çin, kripto yatırımını teşvik ettiği için 13 bin sosyal medya hesabını kapattı.

    Çin Siber Uzay İdaresi (CAC), kripto para ile ilgili 51 bin gönderiyi sildiğini ve kripto ile ilgili bilgiler sunan 105 web sitesini kapattığını duyurdu.

    Çin’in kripto paralara karşı savaşı sürüyor #1


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