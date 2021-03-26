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    Çin'in Mars aracı Tianwen-1'den yeni fotoğraflar geldi

    Çin’in Mars’a gönderdiği Tianwen-1 keşif aracı, kızıl gezegenin iki yarım küresinden fotoğraf gönderdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 26.03.2021 - 16:26
    • Güncelleme : 26.03.2021 - 16:28
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    Çin'in Mars aracı Tianwen-1'den yeni fotoğraflar geldi

    Çin Ulusal Uzay İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Tianwen-1 keşif aracıMars’a yaklaşık 11 bin kilometre mesafeden çektiği iki fotoğrafı Dünya'ya gönderdi.

    Açıklamada; Güney Yarım Küre'yi gösteren fotoğrafın 16 Mart’ta, Kuzey Yarım Küre’yi gösteren fotoğrafın ise 18 Mart’ta çekildiği kaydedildi.

    Fotoğraflarda Mars'ın üzerine düşen güneş ışınları, gezegenin hilal biçimde görünmesini sağlıyor.

    MARS

    ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA MARS'A İNECEK

    Dünyadan 23 Temmuz 2020’de ayrılan Tianwen-1, Mars yörüngesine girene kadar 202 günlük uçuş gerçekleştirmiş, bu sürede 4 kez yörünge düzeltmesi yapan araç, 475 milyon kilometre mesafe katetmişti.

    Tianwen-1, 10 Şubat’ta Mars’ın yüzeyinden yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki bir yörüngeye girmişti.

    “Yörünge modülü", "Mars’a iniş modülü" ve "yüzey aracı” bulunan keşif aracıyla iletişim, ülkenin kuzeyindeki Tiencin kentindeki bir radyo teleskop üzerinden yaklaşık 10 dakikalık gecikmeyle sağlanıyor. Tianwen-1’in, mayıs veya haziranda Kızıl Gezegen’e inmesi bekleniyor.

    Tianwen-1

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