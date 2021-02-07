Çin'in Mars keşif uydusundan ilk görüntü geldi

Çin'in Mars'a yolladığı Tienvın-1 uydusu, yakaladığı ilk görüntüyü Dünya'ya göndermeyi başardı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor. Aynı zamanda Çin ve BAE gibi ülkeler de kızıl gezegeni yakından inceliyor.

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Mars yörüngesine gönderilen Tienvın-1 uydusunun Kızıl Gezegen'e 2,2 milyon kilometre mesafeden çektiği bir fotoğrafı yayınladı.

197 GÜNDÜR YOLDA

Temmuz 2020'de bir gezginci keşif aracıyla fırlatılan uydu, 197 gündür Mars'a doğru yol alıyor.

Yolculuğu içinde dördüncü yörünge düzeltme manevrasını yapan keşif aracının, Kızıl Gezegen'e mayısta ulaşması hedefleniyor.

Uydu ve gezginci robottan oluşan Mars keşif görevi "Tienvın-1", 23 Temmuz'da yola çıkmıştı.

Çince "göklerdeki hakikati aramak" anlamına gelen "Tienvın" misyonu, adını milattan önce 4. yüzyılda yaşamış Çinli şair Çu Yuen'in dizelerinden alıyor.