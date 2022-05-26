Çin'in Mars'taki aracı kış uykusuna yatacak

Çin'in bir süredir Mars yüzeyinde gezinen ve araştırmalar yapan keşif aracı Zhurong, kış uykusuna yatmaya hazırlanıyor.

Çin Ulusal Uzay Dairesi tarafından Temmuz 2020'de uzaya fırlatılan Mars keşif aracı Tianwen-1, milyonlarca kilometrelik yolu sorunsuz tamamlayarak, Şubat 2021'de Mars yörüngesine ulaşmıştı.

Aracın içerisinde yer alan Zhurong isimli gezgin ise, Mars'a iniş gerçekleştirmiş ve Çin, Mars'a araç indiren ikinci ülke olmuştu.

Adını Çin mitolojisindeki ateş ve savaş tanrısından alan uzay aracı, Mars’ın Utopia Planitia'sını araştırıyor ve bölgeden aldığı fotoğrafları Çin Ulusal Uzay İdaresi’ne gönderiyor.

Kış uykusuna yatacak

Mars gezgini Zhurong, şimdilerde sert geçen Mars kışını atlatmak için hazırlıklar yapıyor. Geçtiğimiz yıl Mars’ın kış mevsiminden kurtulması için 18 Mayıs’ta kış uykusuna yatırılan Zhurong, bu sene de aynı yolu izleyecek.





Şu an maksimum gündüz sıcaklığının -22 derece olduğu Mars yüzeyinde hava sıcaklığı kış boyunca -100 derecelere kadar düşebiliyor.

Zhurong’un 26 Aralık 2022’de başlayacak Mars ilkbaharının başlarında kış uykusundan uyandırılması bekleniyor.

Araç, şu anda 1970'lerde ilk kez NASA'nın Viking 2 misyonu tarafından ziyaret edilen Utopia Planitia ovasını araştırıyor.