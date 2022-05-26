Petrol
111.47
0.31%
Euro
17.5621
0.53%
Dolar
16.412
0.29%
Altın
974.06
-0.07%
Borsa
2431
0.00%
Bitcoin
482.626
-0.96%
BTXN Coin
12.86
-3.59%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Çin'in Mars'taki aracı kış uykusuna yatacak

    Çin'in bir süredir Mars yüzeyinde gezinen ve araştırmalar yapan keşif aracı Zhurong, kış uykusuna yatmaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 11:11
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 11:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin'in Mars'taki aracı kış uykusuna yatacak

    Çin Ulusal Uzay Dairesi tarafından Temmuz 2020'de uzaya fırlatılan Mars keşif aracı Tianwen-1, milyonlarca kilometrelik yolu sorunsuz tamamlayarak, Şubat 2021'de Mars yörüngesine ulaşmıştı.

    Aracın içerisinde yer alan Zhurong isimli gezgin ise, Mars'a iniş gerçekleştirmiş ve Çin, Mars'a araç indiren ikinci ülke olmuştu.

    Adını Çin mitolojisindeki ateş ve savaş tanrısından alan uzay aracı, Mars’ın Utopia Planitia'sını araştırıyor ve bölgeden aldığı fotoğrafları Çin Ulusal Uzay İdaresi’ne gönderiyor.

    Kış uykusuna yatacak

    Mars gezgini Zhurong, şimdilerde sert geçen Mars kışını atlatmak için hazırlıklar yapıyor. Geçtiğimiz yıl Mars’ın kış mevsiminden kurtulması için 18 Mayıs’ta kış uykusuna yatırılan Zhurong, bu sene de aynı yolu izleyecek.

    mars

    Şu an maksimum gündüz sıcaklığının -22 derece olduğu Mars yüzeyinde hava sıcaklığı kış boyunca -100 derecelere kadar düşebiliyor.

    Zhurong’un 26 Aralık 2022’de başlayacak Mars ilkbaharının başlarında kış uykusundan uyandırılması bekleniyor.

    Araç, şu anda 1970'lerde ilk kez NASA'nın Viking 2 misyonu tarafından ziyaret edilen Utopia Planitia ovasını araştırıyor.


    İlginizi Çekebilir

    Sokak röportajında uzay tartışması
    Gündem

    Sokak röportajında uzay tartışması

    16 ilde eş zamanlı 'Müsilaj' operasyonu başlatıldı
    İç Haber

    16 ilde eş zamanlı "Müsilaj" operasyonu başlatıldı

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Görüş Bildir