Çin'in oyun yasağı sona erdi: Yeni oyunlara lisans veriliyor

Çin'in video oyunlarına karşı baskıcı tutumu nedeniyle yeni oyunlara lisans verilmiyordu. Ülkede 9 ay süren uzun bir sessizliğin ardından yeni oyunlar lisans almaya başladı.

Son zamanlarda oyun sektörüne adeta savaş açan Çin, uyguladığı yeni yasaklarla şirketleri zor durumda bırakıyor.

Çin yasalarına göre, oyun geliştiricilerinin App Store'da ve diğer uygulama pazar yerlerinde oyun satabilmesi için lisans alması şart.

Çin'deki oyunlar için lisans veren Ulusal Basın ve Yayın İdaresi (NPPA) ise App Store ve diğer platformlardaki geliştiricilere kolay kolay oyun lisansı vermiyor.

9 aylık aranın ardından ilk lisanslar geldi

Dokuz aylık bir aranın ardından Pekin, 45 oyun için yeni video oyunu lisansı verdi. Yeni onaylar, pazartesi günü Çin Ulusal Basın ve Yayın İdaresi (NPPA) tarafından yayınlandı.

Yeni onaylanan oyunların arasında video oyunu yapımcıları Lilith Games, Baidu, XD ve Seasun Entertainment oyunları bulunuyor. Ancak Çinli oyun devleri NetEase veya Tencent oyunları listede yer almıyor.

Binlerce stüdyo iflas etmişti

Lisans vermeme kararının alındığı temmuz ayından bu yana; yayıncılık, reklamcılık ve oyunların satışını yapan stüdyolar ve firmalar da dahil olmak üzere, oyun sektöründeki yaklaşık 140 bin işletmenin iflas ettiği iddia ediliyor.

Öte yandan Çin'in baskıcı tutumları, 2020'de 180 binden fazla şirketin kapanmasına neden olmuştu.

2000'den 2015'e kadar konsolların satışını yasaklayan, oyuncuların gerçek isimleriyle oyun oynamalarını zorunlu tutan ve bağımlılık yapan oyunları oynamak için kimlik doğrulaması isteyen Çin’in oyunlara yönelik tutumu uzun süredir tartışılıyor.