Çin'in uzay aracı Tianwen, Mars'a inmeye çok yaklaştı

Mars yörünge hamlesini tamamlayan Çin’in Tianwen keşif aracı, önümüzdeki aylarda yüzeye inmeye hazırlanıyor.

Çin Ulusal Uzay Dairesi tarafından geçtiğimiz yıl temmuz ayında uzaya fırlatılan Mars keşif aracı Tianwen-1, milyonlarca kilometrelik yolu sorunsuz tamamlayarak geçtiğimiz günlerde Mars yörüngesine girmeyi başarmıştı.

Son yıllarda uzay yarışında ön plana çıkmaya devam eden ve 2022 yılında kendi uzay istasyonunu kurmayı planlayan Çin, şimdi de Mars yüzeyine inerek bir ilki gerçekleştirmek istiyor.

İNİŞ İÇİN GÜN SAYIYOR

Yaklaşık beş ton ağırlığında olan Tianwen-1 Mars aracı, kızıl gezegen çevresindeki yörünge hamlesini gerçekleştirdi. Tianwen aracının bu hamlesinin ardından Çin, Mars yüzeyine bir adım daha yaklaşmış oldu.

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MAYIS YA DA HAZİRANDA MARS'A İNECEK

2020’de Çin’in Uzun Yürüyüş 5 roketi ile fırlatılan aracın, mayıs ya da haziran ayında Mars’a inmesi bekleniyor.

Söz konusu araç, Mars yüzeyine başarılı bir şekilde iniş yaptıktan sonra, küçük keşif aracını yüzeye bırakarak araştırmalara başlayacak.