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    Çin'in uzay istasyonundaki ekibi Dünya'ya dönüyor

    Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök sarayı) Uzay İstasyonu'na yolladığı taykonot ekibi, yakında Dünya'ya iniş yapacak.
    • 14.04.2022 - 14:03
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    Çin'in uzay istasyonundaki ekibi Dünya'ya dönüyor

    Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

    Çin, 15 yıl boyunca görev yapacak uzay istasyonunun çekirdek modülünü geçtiğimiz aylarda uzaya fırlatmıştı.

    Ardından kargo ikmal uzay aracı Tianzhou-2'yi fırlatarak çekirdek modüle entegre eden Çin, ardından Shenzhou-12 ve 13 uzay araçlarıyla taykonotları istasyona göndermişti.

    UZAY

    Taykonotlar dönüyor

    AA'da yer alan habere göre; Taykonotlar Cai Cigang, Vang Yaping ve Yı Guangfu'dan oluşan ekibin, 6 aylık görevin tamamlanmasının ardından Dünya'ya dönmesi bekleniyor.

    Daha önce nisan ortası olarak açıklanan dönüş yolculuğunun, uzay istasyonun Gobi Çölü'ndeki Donfıng iniş alanının üzerinden geçeği 16 Nisan'da yapılabileceği değerlendiriliyor.

    Taykonotları taşıyacak Şıncou 13 mekiğine eklenen yeni donanımlar sayesinde dönüş güzergahının kısalacağı, 20 saatlik yolculuğun 8 saate ineceği öngörülüyor.

    uzay

    Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşacak istasyon, Çin'in uzaydaki en büyük kozlarından biri olacak.

    Uluslararası Uzay İstasyonu’nun görevinin 2024’te sona ermesiyle Çin Uzay İstasyonu, yörüngedeki tek uzay istasyonu olacak.

    Ana iskelet kurulduktan sonra "Şüntien" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobu, ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.


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