Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi Dünya'ya döndü Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (gök sarayı) Uzay İstasyonu'ndaki taykonot ekibi, 6 aylık görevini tamamladı.

AA & Ensonhaber

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu inşa etmişti.

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (gök sarayı) Uzay İstasyonu'ndaki taykonot ekibi, 6 aylık görevini tamamladı ve Dünya'ya döndü.

Taykonotlar Fey Cunlong, Dıng Çingming ve Cang Lu'yu taşıyan Şıncou-15 uzay kapsülü, dün sabah saatlerinde Gobi Çölü'ndeki Donfıng sahasına indi.

Uzayda 6 ay kaldılar

Uzayda 180 gün geçiren taykonotların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Şıncou-15 uzay mekiği, 29 Kasım 2022'de fırlatılmış, ekip 30 Kasım 2022'de istasyona ulaşarak göreve başlamıştı.

Uzay istasyonuna yollanan dördüncü taykonot grubu, 6 ay boyunca uzay istasyonunun ana iskeletinin kurulumu ile gelecek deneyler için hazırlık işlemlerini yürütmüş, bunun için 4 kez uzay yürüyüşü gerçekleştirmişti.

Taykonotlar, Şıncou-16 mekiği ile 30 Mayıs'ta istasyona gönderilen Cing Haypıng, Cu Yangcu ve Gui Hayçao'nun oluşturduğu yeni taykonot ekibine görevi devretmişti.