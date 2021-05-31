Çin'in uzay kargo gemisi Tianzhou-2 yörüngeye yerleşti

Uzayda kalıcı bir istasyon inşa etmeyi hedefleyen Çin, söz konusu plan kapsamında kargo ikmal uzay aracı Tianzhou-2’yi başarılı şekilde uzaya fırlattı.

Çin, kendi uzay istasyonunun üzerinde çalışmaları sürdürürken, yeni fırlatma görevleri gerçekleştiriyor.

15 yıl boyunca görev yapacak kendi uzay istasyonunun çekirdek modülünü geçtiğimiz haftalarda fırlatan Çin, proje kapsamında toplamda 11 fırlatma görevi gerçekleştirecek.

KARGO İKMAL ARACI YÖRÜNGEYE YERLEŞTİ

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi, Çin’in uzayda kalıcı bir istasyon inşa etme hedefi kapsamında kargo ikmal uzay aracı Tianzhou-2’nin başarılı şekilde uzaya fırlatıldığını ve yörüngeye yerleştiğini duyurdu.

Tianzhou-2, Çin’in güneyindeki Hainan eyaletinde yer alan Wenchang Fırlatma Merkezi’nden Uzun Yürüyüş-7 Y3 taşıyıcı roketiyle fırlatıldı. Fırlatmanın 604 saniye sonrasında uzay aracı roketten ayrılarak yörüngesine girdi.

Çin'in kargo aracı yörüngeye fırlatıldı - VİDEO

Tianzhou-2, geçtiğimiz haftalarda fırlatılan Çin uzay istasyonunun çekirdek modülüne kenetlendi.

Tianzhou-2, 13.5 ton fırlatma ağırlığına sahipken, 6.9 ton ağırlığında yük taşıyabiliyor. Uzunluğu 10.6, çapı ise 3.35 metre olan uzay aracı, tamamen kapalı bir kargo kabini ile yakıt kabininden oluşuyor.

Tianzhou-2, Çin uzay istasyonuna donanım ve malzeme desteği ile yakıt ikmalinde bulunacak ve yörüngede bazı deneyler gerçekleştirecek.

9 FIRLATMA DAHA VAR

Çekirdek modülü ve kargo aracının ardından, "T" şeklinde inşa edilecek istasyon için 2022 sonuna kadar 9 fırlatma daha yapılacak. Bu fırlatmalarla kargo için kullanılacak bir modül daha uzaya yollanarak çekirdek modüle entegre edilecek.

Çin, 2 yıl sürmesi planlanan kalıcı uzay istasyonu inşası sürecinin bir sonraki aşaması için önümüzdeki haziran ayında Shenzhou-12 insanlı uzay aracını uzaya göndermeyi ve aracın çekirdek modülüne kenetlenmesini planlıyor. Shenzhou-12’de 3 astronot 3 ay boyunca görevde kalacak.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşacak istasyon tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

2024'TEN SONRA UZAYDAKİ TEK İSTASYON

Uzayda halihazırda ABD, Kanada, Japonya, Rusya ve Avrupa ülkelerinin birlikte çalıştığı Uluslararası Uzay İstasyonu bulunuyor.

Ancak Uluslararası Uzay İstasyonu’nun görevi 2024’te sona erecek. Çin Uzay İstasyonu 2024’ten sonra yörüngedeki tek uzay istasyonu olacak.

Son yıllarda uzayda attığı adımlarla dikkatleri çeken Çin, ABD ve Rusya’dan sonra dahil olduğu yarışta, rakiplerini geride bırakarak 2045'e kadar “uzayın lideri” olmayı hedefliyor.