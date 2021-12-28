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- Çin'in yer gözlem uydusu veri aktarmaya başladı
Çin'in yer gözlem uydusu veri aktarmaya başladı
Çin, 26 Aralık'ta fırlatılan yer gözlem uydusu "ZY-1 02E"nin veri aktarmaya başladığını açıkladı.
- AA
- 28.12.2021 - 10:11
- Güncelleme : 28.12.2021 - 10:34
Çin, "ZY-1 02E" adlı yer gözlem uydusunu 26 Aralık'ta Long March (Uzun Yürüyüş) 4C roketiyle Tayyüen Uydu Merkezi'nden uzaya fırlatmıştı.
Çin Uzay Teknolojisi Akademisi'nin geliştirdiği uydu, doğal kaynakların değerlendirilmesi, ekolojik gözlem, afet önleme, çevre koruma ve şehir planlama faaliyetlerine destek için kullanılacak.
VERİ AKTARIMINA BAŞLADI
Çin Bilimler Akademisi'nden (CAS) yapılan açıklamada, uydunun Pekin'in Miyun ilçesindeki Uzaktan Algılama Uydusu Yer İstasyonu'na ilk sinyallerini gönderdiği belirtildi.
Açıklamada, 5 metrelik optik gözlem uydusunun istasyona iki aktarımda toplam 159 gigabayt boyutunda veri aktardığı kaydedildi.
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