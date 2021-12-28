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    Çin'in yer gözlem uydusu veri aktarmaya başladı

    Çin, 26 Aralık'ta fırlatılan yer gözlem uydusu "ZY-1 02E"nin veri aktarmaya başladığını açıkladı.
    • AA
    • 28.12.2021 - 10:11
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 10:34
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    Çin'in yer gözlem uydusu veri aktarmaya başladı

    Çin, "ZY-1 02E" adlı yer gözlem uydusunu 26 Aralık'ta Long March (Uzun Yürüyüş) 4C roketiyle Tayyüen Uydu Merkezi'nden uzaya fırlatmıştı.

    Çin Uzay Teknolojisi Akademisi'nin geliştirdiği uydu, doğal kaynakların değerlendirilmesi, ekolojik gözlem, afet önleme, çevre koruma ve şehir planlama faaliyetlerine destek için kullanılacak.

    VERİ AKTARIMINA BAŞLADI

    Çin Bilimler Akademisi'nden (CAS) yapılan açıklamada, uydunun Pekin'in Miyun ilçesindeki Uzaktan Algılama Uydusu Yer İstasyonu'na ilk sinyallerini gönderdiği belirtildi.

    Açıklamada, 5 metrelik optik gözlem uydusunun istasyona iki aktarımda toplam 159 gigabayt boyutunda veri aktardığı kaydedildi.

    Çin, yer gözlem uydusunu fırlattı VİDEO

    Çin in yer gözlem uydusu veri aktarmaya başladı #1

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