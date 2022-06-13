Çinli akıllı telefon üreticileri, Rusya pazarını ele geçirdi

Çinli akıllı telefon üreticileri, Apple ve Samsung'un çekilmesiyle Rusya pazarında liderliğe yükseldi.

Çin'in Rus akıllı telefon pazarındaki pazar payı, Apple ve Samsung gibi üreticilerin Rusya'daki yeni satışları durdurması ve yaptırımların Rus ekonomisine baskı yapmasıyla mayıs ayında önemli ölçüde arttı.

Çinli üreticiler Xiaomi, Realme ve Honor, Mayıs 2022'de Rusya'nın akıllı telefon satışlarının yüzde 42'sini oluşturdu.

Apple ve Samsung, Moskova'nın Şubat ayı sonlarında ordusunu Ukrayna'ya göndermesinin ardından Rusya'da yeni ürün satışlarını durdurdu, ancak perakendeciler mevcut stokları kullanmaya devam etti.

Samsung ve Apple zirveyi bıraktı

Geçen yıl yüzde 28'lik pazar payına ulaşan Güney Koreli üretici Samsung, Mayıs 2022'de pazar payını yüzde 14'e düşürdü ve liderliği kaybetti. Apple'ın pazar payı ise yüzde12'den yüzde 9'a kadar geriledi.

Öte yandan, Batı yaptırımları ve tedarik zinciri kesintilerinin Rusya'nın tüketici ekonomisini ciddi şekilde etkiledi ve genel akıllı telefon satışları yıllık bazda yüzde 26 düştü.