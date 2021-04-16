Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, iPhone satmaya başlıyor

Çinli akıllı telefon üreticilerinden Meizu, çevrimiçi mağazasında iPhone satmaya başlayacağını duyurdu.

Her ne kadar şu anda diğer Çinli rakipleri kadar popüler olmasa da hatrı sayılır bir kullanıcı kitlesine sahip Çinli Meizu, daha önce eşi benzeri görülmeyen bir adım attı ve rakip markanın telefonunu satacağını duyurdu.

Meizu, çevrimiçi mağazası Meizu Mall'da iki hafta süreyle iPhone modellerini satacak.

APPLE'A ÖVGÜ

Meizu'nun neden böyle bir hamle yaptığı bilinmezken, hazırlanan reklam afişinde Apple'a yapılan övgüler de dikkatlerden kaçmadı.

Kullanıcı veri güvenliği açısından, iPhone'ların amiral gemisi Meizu 18'den altta kalır yanı olmadığını söyleyen şirket, ayrıca Apple ürünlerinin rekabetçi ve dost olduğunu söylüyor.

Son olarak şirket, Meizu 18 satın almak isteyen kullanıcılar için iPhone modellerini takas olarak kabul edip, indirimler sunuyor.

Böylelikle şirket hem kullanıcıları Meizu markasına yönlendirecek, hem de bu kampanyadan da gelir sağlamış olacak.