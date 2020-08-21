Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, Türkiye'de ofis açtı

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, Türkiye operasyonları için ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Şirket, Türkiye'de satışa çıkaracağı telefonların tanıtımını 26 Ağustos'ta yapacak.

Son yıllarda akıllı telefon pazarında atağa kalkan ve hızla yükselmeye devam eden Çinli akıllı telefon üreticileri, Türkiye pazarına yatırım yapmaya devam ediyor.

Huawei, Xiaomi ve Oppo'nun ardından bir başka Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo da Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye operasyonlarını yürüteceği ofisin açılışını gerçekleştiren Vivo, ayrıca 26 Ağustos'ta düzenleyeceği etkinlikte ülkemizde satışa çıkacak telefonlarını tanıtacak. Tanıtılacak yeni akıllı telefonlar, eylül ayında kullanıcılarla buluşacak.

2020'nin ilk çeyreğinde dünyanın en çok satan 5. akıllı telefon markası olan Vivo, ikinci çeyrek itibarıyla yerini Oppo’ya bırakarak 6. sıraya gerilemişti.

Hem üst seviye hem de fiyat-performans telefonlarıyla pazarda başarılı bir satış grafiği yakalayan Vivo'nun, Türkiye'de satışa çıkaracağı yeni telefonları hakkındaki tüm detayları 26 Ağustos'ta sizlerle paylaşacağız.