Çinli Alibaba, tacize uğrayan çalışanını işten kovdu

Alibaba'da aylar önce başlayan taciz iddialarında, skandallara bir yenisi daha eklendi. Şirketin, tacize uğradığını açıklayan kadını kovduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aylarda tekelcilik suçlamalarıyla Çin Piyasa Düzenleme Kurulu tarafından 2,8 milyar dolarlık rekor cezaya çarptırılan Çinli e-ticaret devi Alibaba, şimdilerde cinsel istismar iddialarıyla gündemde.

Birkaç ay önce Alibaba'da görevli bir çalışan, patronu ve müşterisi tarafından cinsel saldırıya uğradığını söylemişti.

Polis konuyla ilgili soruşturma başlatırken, Çin merkezli şirket, ilgili kişilerin görevlerini askıya aldığını ve soruşturmayı desteklediğini duyurmuştu.

ALIBABA İŞTEN KOVDU

Uğradığı cinsel tacize karşı sessiz kalmayan çalışan Alibaba'dan kovuldu. İşten çıkarma mektubunda, tacize uğrayan kadının şirketin itibarını zedelediği belirtildi.

Alibaba, kadını "yanlış bilgiler yaymakla" suçladı. Devlet destekli Dahe Daily gazetesine açıklama yapan kadın çalışan, yasal yollarla hakkını arayacağını söyledi.

NE OLMUŞTU

İddialara göre, Alibaba'nın Çin'in Hanzhou şehrinde görevli bir kadın çalışanı, Jinan kentindeki bir iş gezisi sırasında müdürü ve müşterisi tarafından otel odasında tecavüze uğradı.

"MÜDÜR OLAYLARA GÖZ YUMDU"

Kadın çalışan, kendisine zorla alkollü içecek içirdiklerini ve yemek sırasında ise şirket müşterisinin kendisini taciz etmesine karşın, müdürün olaylara göz yumduğunu belirtti.

Polise ifade veren kadın çalışan, konuyu şirketin insan kaynaklarına ilettiğini, ancak bir sonuç alamadığını açıkladı.

Alibaba CEO'su Daniel Zhang, söz konusu iddiaların ardından şok yaşadığını ve utandığını belirtirken, olaya karışan herkesin işini askıya aldıklarını söylemişti.