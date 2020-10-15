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    Çinli Baidu, ücretsiz robot taksi denemelerine başlayacak

    İnternet devi Baidu, Pekin'de pazar günü ücretsiz sürücüsüz taksi hizmeti denemelerine başlayacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2020 - 14:30
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    Çinli Baidu, ücretsiz robot taksi denemelerine başlayacak

    Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle yüz binlerce kişi yaşamını yitirdi. Ancak son aylarda, Çin'de hayat normale dönmeye başladı.

    Normalleşmenin başlaması, ilk olarak 2018 yılında üretilip test edilen sürücüsüz robot taksilerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

    BAIDU DENEMELERE BAŞLIYOR

    Çin'de yüzde  54,3 ile arama motoru pazarının büyük bir kısmını elinde bulunduran ve Google'ın önünde yer alan Baidu, pazar gününden itibaren sürücüsüz taksi hizmetini ücretsiz olarak sunmak için Pekin'de bir program başlattı.

    baidu

    Baidu'ya göre, şehrin bir bölümünde 10.00-16.00 saatleri arasında belirli duraklara hizmet veren pilot servis, 6 Kasım'a kadar hizmet vermeyi sürdürecek.

    Sürücüsüz robot taksiler, yolcular ve güvenlik görevlileri ile birlikte 18 ila 60 yaşları arasındaki müşterileri taşıyacak.

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