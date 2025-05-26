Çinli bilim insanları, 600 km derinliğe hatasız ses verisi gönderdi

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Çinli araştırmacılardan oluşan bir ekip, deniz altı iletişiminde büyük bir atılım gerçekleştirdi.

Ekip, akustik verileri 600 kilometrelik bir mesafeye, herhangi bir hata olmaksızın su altında göndermeyi başardı.

Bu başarı, Çin'in önde gelen akustik dergisi Acta Acustica'da yayınlanan son çalışmada detaylandırıldı ve deniz altında uzun menzilli mesajlaşma şeklimizi değiştirebilir.

SU ALTI İLETİŞİMİNDEKİ ZORLUKLAR AŞILDI

Balinaların uzun mesafelerde iletişim kurabilmelerine ve 2010 yılında ABD Donanması'nın 550 km öteden iletişim kurabildiğini gösteren deneylere rağmen, bu mesafelerde hatasız iletişim sağlamak büyük bir zorluktu.

Özellikle askeri kullanıcılar için en ufak bir veri bozulması bile kabul edilemez bir durumdu.

Deniz suyu sesi birden fazla yankıya dağıtıyor, Doppler kaymaları hareket eden platformlardan gelen sinyalleri bozuyor ve ortam gürültüsü zayıf sesleri bastırabiliyor.

Northwestern Politeknik Üniversitesi'nden He Chengbing liderliğindeki araştırma ekibi, bu zorlukların üstesinden gelmek için yenilikçi bir kendi kendini ayarlama sistemi geliştirdi.

Bu sistem, deniz tabanı topografyası hakkında önceden bilgi sahibi olmadan gürültülü ortamlarda sinyal kümelerini haritalayabiliyor.

Bu, denizcilik uygulamaları için önemli bir avantaj sağlıyor. Ekibin çığır açan çalışması, uzun menzilli su altı iletişimi için yeni olanaklar yaratarak bu alanda önemli bir adım atılmasını sağladı.