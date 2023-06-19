Çinli bilim insanları, zihinden geçenleri yazıya döktü Bilim insanları, kişilerin zihninden geçenleri yazıya dökebilen bir çalışmaya imza attı.

AA

Bilim insanları, kişilerin zihninden geçenleri yazıya dökebilen bir çalışma yaptı. Çin'de yapılan çalışmada insanların zihninden geçenler Mandarin Çincesine dönüştürüldü.

Farklı tonlamaların Mandarin Çincesinde farklı anlamlara geldiğine işaret edilen çalışmada, ses tonunu tanıyan algoritmalar uyarlandı.

Çalışmada, beyin sinyallerini kaydeden bir çeşit elektrofizyolojik görüntüleme olan "elektrokortikografi" kullanıldı.

Beyne elektrotlar yerleştirildi

Beyin tümör ameliyatındaki 5 hastanın beynine elektrotlar yerleştiren araştırmacılar, operasyonda hastalardan bir heceyi farklı tonlarda söylemelerini istedi.

Çalışmada, elektrotlar beyin aktivitelerini kaydederken kullanılan model de beyin sinyallerindeki ton ve heceden bu aktiviteleri deşifre etti.

Çinli bilim insanlarının çalışması, kişilerin beyin aktivitelerinin Mandarin Çincesinde ifade edilebilmesi açısından bir ilk özelliği taşıyor.

Çin'deki Fudan Üniversitesi, Tiencin Üniversitesi ve ShanghaiTech Üniversitesinden araştırmacıların ortaklaşa yürüttükleri çalışmanın sonuçları, "Science Advances"da yayınlandı.