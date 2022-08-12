Çinli CATL, Avrupa'nın en büyük batarya fabrikasını Macaristan'da inşa edecek

Çinli CATL, Avrupa'nın en büyük batarya fabrikasını Macaristan'da inşa edecek

Çinli CATL, Mercedes ve BMW otomobillerine tedarik için 7.6 milyar dolarlık yatırımla Macaristan'da batarya fabrikası kuracak.

Çinli batarya üreticisi CATL, cuma günü yaptığı açıklamada, Avrupa'nın en büyük elektrikli araç batarya fabrikasını Macaristan'da inşa edeceğini duyurdu.

CATL şirketinin en büyük denizaşırı yatırımı olacak bu tesis, Macaristan'ın doğusunda Debrecen'de inşa edilecek ve yıllık 100 gigawatt saat kapasitede olacak.

5 yılda tamamlanacak

Çinli şirket, gerekli onayları aldıktan sonra fabrikanın inşasına bu yıl başlayacağını ve tesisin yaklaşık 5 yıl içinde tamamlanacağını söyledi.

7.6 milyar dolarlık fabrika inşa edildikten sonra; Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen ve Stellantis dahil olmak üzere, büyük otomobil şirketleri için batarya üretilecek.

Yeni tesis; Avrupalı ​​otomobil üreticilerinin kendi pazarlarında elektrikli araçlara geçişi hızlandırmasını, yerel tedarikçilerin pil talebini artırmasını ve üretim darboğazlarından kaçınmak için tedarik anlaşmalarının yapılmasını sağlayacak.

Şirketin kurucusu ve başkanı Zeng Yuqun, CATL'nin yatırımının "CATL'nin küresel genişlemesinde dev bir sıçrama" olacağını söyledi.

Çin ABD geriliminden etkilenmiyor

Çinli şirket ayrıca, Pekin ve Washington arasındaki gerginliğe rağmen, Ford Motor da dahil olmak üzere müşteriler için 2026 yılına kadar Kuzey Amerika'da pil üretimi planlarını sürdürüyor .

Macaristan için önemli bir yatırım

Yatırım, Avrupa'da elektrikli araçlar ve piller için önemli bir merkez haline gelen Macaristan için de oldukça önemli.

Debrecen, BMW tarafından inşa edilen bir fabrikaya ev sahipliği yaparken, Audi markasının batı Macaristan'daki Gyor'da bir fabrikası var ve Mercedes-Benz, ülkenin orta kesimindeki Kecskemet'te bir fabrika işletiyor.