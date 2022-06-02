Çinli Geely, otomobiller için ilk uydularını fırlattı

Çinli Geely, otonom otomobiller için 9 adet düşük yörüngeli uydusunu uzaya gönderdi.

Çinli Zhejiang Geely Holding Grubu, çarşamba günü ilk başarılı uydu fırlatmasını gerçekleştirdi. Şirket, otonom araçlar için daha doğru navigasyon sağlamak amacıyla alçak Dünya yörüngesine 9 adet uydu gönderdi.

Şirketin kendi tasarladığı ve ürettiği GeeSAT-1 uyduları, güneybatıdaki Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Toplam uydu sayısı 240 olacak

Geely, 2025 yılına kadar 63 tane daha uydu fırlatmayı ve toplamda 240 uyduluk bir ağ kurmayı planlıyor.

Bu proje ile birlikte Geely, bir uzay görevi yürüten ikinci büyük otomobil üreticisi oldu. Tesla CEO'su Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, ticari internet hizmetleri sunan Starlink ağı için yörüngede 2 binden fazla uyduya sahip.

SpaceX, uydularını fırlatmak için kendi roketlerini kullanırken; Geely, 9 uydu fırlatmak için bir Çin devlet kuruluşu tarafından geliştirilen ve işletilen Long March 2C roketini kullandı.

Geely, sürücüsüz arabalara yüksek hassasiyetli konumlandırma desteği sağlamanın yanı sıra, uydu ağının eylül ayında düzenlenecek olan Asya Oyunları'nda iletişim hizmeti de sunacağını söyledi.

Şirket, uyduların beş yıllık bir çalışma ömrüne sahip olduğunu ve Dünya atmosferinde herhangi bir kalıntı bırakmadan parçalanacaklarını da sözlerine ekledi.