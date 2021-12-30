Çinli mobil ulaşım şirketi Didi, 6.3 milyar dolar zarar etti

Çinli mobil ulaşım şirketi Didi, 6.3 milyar dolar zarar etti

New York borsasında 1 Temmuz'da işlem görmeye başlayan Çinli mobil ulaşım şirketi Didi Chuxing, Çinli denetim kurumlarının şirket hakkında başlattığı soruşturma nedeniyle büyük mali kayıplar yaşıyor.

New York Borsasında, 1 Temmuz'da işlem görmeye başlayan mobil ulaşım şirketi Didi Chuxing, yurt dışındaki halka arzının ardından ülkesinde soruşturmayla karşılaşmıştı.

Çin Siber Uzay İdaresi (CAC), Didi'nin halka arz edilmeden önce iç siber güvenlik incelemesi yapma şartını yerine getirmediğini öne sürerek şirket hakkında siber güvenlik soruşturması başlatmıştı.

9 Temmuz'da şirkete ait 25 uygulamanın Çin'deki internet mağazalarından kaldırılması talimatını veren CAC, aynı zamanda şirketin yeni müşteri kabul etmesini de durdurmuştu.

6,3 MİLYAR DOLAR ZARAR ETTİ

Gelirleri yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5 düşen Didi'nin faaliyet zararı, yılın ilk 9 ayında 6,3 milyar dolara ulaştı.

Son aylarda Pekin yönetimince getirilen kısıtlamalar nedeniyle Didi'nin, ABD'deki hisse fiyatları da oldukça olumsuz etkilendi.

Tüm bunlar yaşanırken, 2018'den bu yana yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Çinli e-ticaret şirketi Alibaba'nın CEO'su Daniel Zhang da Didi'deki görevinden istifa etti.

Çin'den gelen baskılar nedeniyle şirket, ay başında yaptığı açıklamada, hisselerini ABD'den Hong Kong'a taşıyacağını açıklamıştı.