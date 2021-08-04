Çinli oyun firması Tencent, çocukların oyun oynamasını sınırlandırıyor

Çin’in en büyük oyun şirketi Tencent, küçük çocukların oyunlarına sınırlandırma getirme kararı aldı.

Son yıllarda oldukça büyüyen oyun sektörü, özellikle küçük yaştaki çocukların da ilgisini çekiyor. Ancak bu durumdan şikayetçi olan ebeveynler, çocukların sürekli ekran başında olmasından rahatsız.

Çin'de yayınlanan bir haberde, Çin’in en büyük oyun şirketi Tencent'in "Honor of Kings" adlı popüler oyununun, reşit olmayan çocuklar arasında bağımlılık seviyesinde oynandığı ve bazılarının söz konusu oyunu günde 8 saat oynadığı belirtildi.

Makalede, "ruhsal afyon" olarak nitelendirilen oyunun, yüz milyarlar değerinde bir endüstri haline geldiğinin altı çizilerek, hiçbir endüstrinin "bir nesli yok edecek" şekilde gelişmesine izin verilmemesi gerektiği vurgulandı.

TENCENT HİSSELERİ DÜŞTÜ

Oyun şirketine karşı ciddi eleştirilerin yer aldığı makalenin yayınlanmasından sonra, şirket hisseleri yaklaşık yüzde 11 değer kaybına uğradı.

ÇOCUKLARA KISITLAMA GELDİ

Bunun üzerine şirketten yapılan açıklamada, reşit olmayan çocukların oyun oynama süresinin günde bir saat ve tatil günlerinde iki saat olarak sınırlandırılacağı ve 12 yaşın altındaki çocukların oyun içinde satın alma yapamayacakları belirtildi.

Çin’deki yasalara göre, 18 yaşın altındaki kullanıcılar günde en fazla bir buçuk saat ve tatil günlerinde de en fazla üç saat çevrim içi oyun oynayabiliyor.