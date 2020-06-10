Çinli şirket EHang, uçan taksi hizmetini tanıttı

Çinli şirket Ehang, insanların havadan seyahat etmelerini sağlayacak elektrikli uçan taksi hizmetinin tanıtımını yaptı.

Şehirlerin üzerinde dolaşan elektrikli uçan taksiler size bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünebilir, ancak birçok şirket bu filmi gerçeğe dönüştürmek için yoğun bir çalışma yapıyor.

Otonom hava taşıtları ve yolcu taşıma araçları geliştiren Çin merkezli şirket EHang, geliştirdiği uçan taksi hizmetini Guangzhou şehrinde tanıttı.

Şirketin geliştirdiği eHang 216 isimli uçan taksi, 4G ve 5G bağlantılarının yanı sıra saatte 130 kilometre hıza ulaşabiliyor.

ELEKTRİKLİ VE OTONOM

220 kilo taşıma kapasitesine sahip eHang 216, tamamen elektrikle çalışıyor ve otonom özellikli olduğu için herhangi bir pilota ihtiyaç duymuyor.

Şirket, Çin Sivil Havacılık Yönetimi tarafından onay alan uçan taksilerde herhangi bir kusur veya güvenlik zafiyetinin de olmadığını söylüyor.

EHang CEO'su Hu Huazhi, geliştirdikleri yeni uçan taksilerle ulaşımda çağ atlayacaklarını ve sivil hava taşımacılığına yeni bir soluk getireceklerini söylüyor.

Hizmetin ne zaman başlayacağına dair ise şimdilik net bir tarih yok.



