Çinli şirketin, ABD'deki sürücüsüz taksi lisansı iptal edildi

Çinli otonom araç girşimi Pony ai'nin ABD'de aldığı sürücüsüz taksi lisansı, çok fazla güvenlik ihlali yaşandığı gerekçesiyle askıya alındı.

Teknolojinin son yıllarda bir hayli gelişmesiyle sürücüsüz otomobiller hayatımıza girdi. Her ne kadar bu otomobillerin kullanıldığı bölgeler şu an için kısıtlı olsa da testler devam ediyor.

Toyota'nın da desteklediği Çin merkezli Pony.ai şirketi, ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Fremont bölgesinde sürücüsüz otomobil pilot programına bir süredir devam ediyordu.

Lisansı iptal edildi

Çinli girişim, 100 adet sürücüsüz otomobilinin taksi olarak hizmet vermesi için nisan ayında lisans almış ve bunu yapan ilk şirket olarak kayıtlara geçmişti.

Mart ayında 8,5 milyar dolar değere ulaşan girişimin aldığı lisans yalnızca birkaç hafta sürdü.

Eyaletin motorlu araçlar departmanı, “çok sayıda” güvenlik ihlali nedeniyle şirketin lisansını iptal etti. Pony.ai'nin, şu anda Kaliforniya'da kayıtlı 41 otonom aracı ve 71 güvenlik sürücüsü bulunuyor.

Çin'de birçok yerel girşim bu konuda rekabet ediyor. Son aylarda, Momenta ve SAIC, Guangzhou'da Nissan yapımı Weride robotaksi hizmetlerini deneme için resmi onay almıştı.