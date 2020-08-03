Çinli şirketten Apple'a 1.4 milyar dolarlık Siri davası

Yapay zeka şirketi Shanghai Zhizhen (Xiao-i), Apple'in Siri'de kullandığı ses tanıma teknolojisinin kendilerine ait olduğunu iddia etti.

Apple'ın kendi işletim sistemleri ile birlikte kullanıcılara sunduğu sesli asistan Siri, önümüzdeki günlerde ABD'li şirketin başını biraz ağrıtabilir.

Çünkü Çinli yapay zeka şirketi Shanghai Zhizhen (Xiao-i), Apple'ın Siri'de kullandığı ses tanıma teknolojisinin kendilerine ait olduğunu savundu. Apple'ın patent ihlali yaptığını dile getiren Çinli şirket, karşılığında 1.4 milyar dolarlık tazminat talep etti.





SIRI KULLANAN ÜRÜNLERİ DURDURMAK İSTİYOR

Çinli şirketin talebi bununla sınırlı da değil. Apple'ın söz konusu teknolojinin kullanıldığı ürünleri üretmesini ve satmasını da durdurmak isteyen Shanghai Zhizhen, gerekli başvuruları yaptığını söylüyor.

Xiao-i, söz konusu patent için 2004'te başvuruda bulunduğunu ve 2009 yılında bunu garanti altına aldığını belirterek, Apple'ın yıllardır patent ihlali yaptığını savunuyor.

Konuyla ilgili Apple cephesinden herhangi bir açıklama gelmiş değil.



