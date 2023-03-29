Çinli teknoloji devi Alibaba, yeniden yapılanmaya gidiyor Çin'in en büyük teknoloji şirketlerinden Alibaba'nın yeniden yapılandırmaya gideceği bildirildi.

AA & Ensonhaber

Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu ve dünyanın en zengin iş insanlarından Jack Ma, son zamanlarda Çin hükümetinin radarında.

Jack Ma, Ekim 2020'deki konuşmasında Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını "zamanın gerisinde kalmakla" eleştirmişti.

Söz konusu eleştirilerin ardından Pekin yönetimi, Ma'nın kurucusu olduğu Ant Group şirketinin Hong Kong ve Şanghay borsalarındaki eş zamanlı halka arzını durdurmuş, ayrıca Alibaba Grubu hakkında antitröst soruşturması başlatmıştı.

Olayın ardından Ant Grup’un, Ekim 2020’de Hong Kong ve Şanghay borsalarında yapmayı planladığı, 39,7 milyar dolar gelir getirmesi beklenen ikili halka arz, hükümet tarafından durdurulmuştu.

Alibaba yeniden yapılanıyor

Şirketin sahibi olduğu South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Alibaba Üst Yöneticisi (CEO) Daniel Cang Yong, çalışanlara gönderdiği mektupta, şirketin çatı holdingden bağımsız faaliyet gösterecek 6 iş grubuna bölüneceğini açıkladı.

Alibaba'nın amiral gemisi niteliğindeki e-ticaret platformları Taobao-Tmall, bulut bilişim hizmetleri sağlayıcısı Cloud Intelligence, akıllı lojistik hizmetleri sağlayıcısı Cainiao Smart Logistics, dijital iş çözümleri alanında faaliyet gösteren Global Digital Business, yerel teknoloji hizmetleri sağlayıcısı Local Services ve medya ile eğlence sektörü girişimlerini kapsayan Digital Media and Entertainment grupları, bağımsız yönetilen şirketler olarak faaliyet gösterecek.

Yeni yapılanmayla her iş grubunun piyasada bağımsız faaliyet göstermesi, rekabet için kendi yolunu çizmesi ve halka arz dahil finansman konusunda kendi kaynaklarını yaratması hedefleniyor.

Yaklaşık 200 bin çalışanı olan, piyasa değeri 250 milyar doları aşan şirketin yeniden yapılanması, şirketin 1999'daki kuruluşundan bu yana geçirdiği en büyük kurumsal dönüşüm olarak görülüyor.

Alibaba'nın yeni yapısı, ABD'li internet şirketi Google'ın zaman içinde büyüyen ve çeşitlenen operasyonlarını yeniden düzenlemek için 2015'te çatı holdingi "Alphabet"i kurarak oluşturduğu şirket yapılandırmasını andırıyor.

Alphabet çatısı altında, Google'ın arama motoru, sağlık verisi, bulut bilişim, araştırma-geliştirme, yatırım ve sermaye birimleri ayrı şirketler olarak yapılandırılmıştı.