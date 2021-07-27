Çinli üretici Ziguang, 512 çekirdekli işlemcisini duyurdu

Çin merkezli teknoloji üreticilerinden Ziguang, 512 çekirdekli H3C Engiant 800 isimli işlemcisini görücüye çıkardı.

Genellikle bilgisayarlarda Intel veya AMD, akıllı telefonlarda ise Snapdragon işlemciler karşımıza çıkıyor. Ancak ağ ekipmanı ve yapay zeka gibi alanlarda kullanılan işlemciler odlukça farklı.

Genellikle bu alanlara odaklanan Çinli yonga üreticisi Ziguang, üstün özelliklere sahip H3C Engiant 800 isimli işlemcisini duyurdu.

5G AĞLARINDA KULLANILACAK

7nm mimaride üretilecek H3C Engiant 800 işlemcisinin, ağ ekipmanları için bir çözüm olarak satışa çıkacağını açıklayan Ziguang, ürünün 5G ağlarında veri işlemeye ve ayrıca yapay zeka işlemlerini gerçekleştirmeye odaklanacağını söyledi.

512 ÇEKİRDEK 40 MİLYAR TRANSİSTÖR

Söz konusu işlemcinin 512 çekirdeğe sahip olacağı ve 40 milyara yakın transistöre sahip olacağı gelen bilgiler arasında.

Şirketin, halihazırda piyasada olan Engiant 660 işlemci ise 16 nm mimaride üretiliyor ve 256 çekirdek, 18 milyar transistör barındırıyor.

Gelen bilgilere göre, 512 çekirdekli H3C Engiant 800 işlemcisinin lansmanı 2022 yılında gerçekleşecek.