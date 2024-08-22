Çinli Xiaomi, 2. çeyrekte 12,4 milyar dolar gelir elde etti Xiaomi, 2024 yılının ikinci çeyreğine ait mali durum raporları paylaştı. Şirket, bu dönemde 12,4 milyar dolarlık gelire ulaştı.

Haber Merkezi

Çinli teknoloji devi Xiaomi, son açıkladığı finansal sonuçlarıyla sektörde büyük ses getirdi.

Şirket, hem gelir hem de kar oranlarında önemli bir artış yakaladığını duyurdu. Bu başarının en büyük nedenlerinden biri olarak, elektrikli araç pazarına girişinin gösterdiği olumlu sonuçlar gösteriliyor.

GELİRLER YÜZDE 32 ARTTI

Xiaomi, haziran ayında sona eren 3 aylık dönemde 12,4 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Böylelikle gelirler, yıllık yüzde 32 oranında artış göstermiş oldu.

Gelirlerini 12,02 milyar dolarlık beklentinin üzerine çıkaran şirketin faaliyet kârı ise yüzde 45 artışla 820 milyon dolara yükseldi.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİN BAŞARISI

Teknoloji devi, SU7 ismini verdiği otomobiliyle geçtiğimiz aylarda resmen otomobil pazarına girmişti. Ayrıca şirket, şu anda birkaç yeni model üzerinde daha çalışıyor.

Verilerde, Çin'de satış rekorları kıran SU7'nin şirkete ciddi anlamda olumlu yansıdığı görüldü.

Açıklamaya göre şirket, son çeyrekte otomobil tarafından 869 milyon dolarlık gelir elde etti. Bu süreçte 27 bin 307 otomobil teslimatı yapıldı. Şirketin hedefi, yıl sonuna kadar toplam 120 bin araç satmak.

TELEFON SATIŞLARINDA SON DURUM

Xiaomi'nin akıllı telefon satışları, son üç ayda yüzde 27,4 oranında artarak 42,3 milyona ulaştı.

Bu etkileyici büyüme ile şirket, dünya çapında en çok telefon satan üçüncü marka konumunu sağlamlaştırdı.