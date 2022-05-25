Çinli Xpeng, uçan otomobilini sergiledi

Akıllı uçuş kontrol sistemi ve otonom uçuş kabiliyeti ile donatılmış 5. nesil uçan araba XPENG X2 görücüye çıktı.

Elektrikli otomobil denince akla ilk gelen üretici olan Tesla, özellikle Model 3 ile oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

Ancak Çinli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng, sunduğu otonom özelliklerle Tesla'nın en büyük rakipleri arasında gösteriliyor.

Otomobil şirketi Xpeng, hem havada hem de karada gidebilen uçan otomobil prototipini geçtiğimiz yıl duyurmuştu.

Xpeng X2 sergilendi

AA'da yer alan habere göre, Çinli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng, 'X2' isimli yeni uçan otomobilin tanıtımını yaptı. XPeng'in bir yan kuruluşu olan HT Aero tarafından geliştirilen araç, 2024 yılında seri üretime girecek.

Sedan form faktöründeki uçan aracın üç kapısı ve iki koltuğu bulunuyor. Katlanabilen rotor sistemine sahip olan araba, bir elektrik motorundan ve kalkış için pervanelerden güç alıyor.

Tamamen otonom bir şekilde çalışan uçan araba, saatte 130 kilometre hızla alçak irtifada uçabiliyor.

Son olarak, havada 30 dakika kadar kalabilen uçan otomobilin satış fiyatı maksimum 157 bin dolar olacak.