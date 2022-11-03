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    Çinliler, NASA'nın Ay keşif aracının kendilerinden kopyalandığını söylüyor

    Çinli bilim insanları, NASA'nın yeni geliştirdiği Ay keşif aracı VIPER'ın tekerlek süspansiyon mekanizmasının Çin'in mars keşif aracı Curong'dan taklit edildiğini iddia etti.
    • 03.11.2022 - 09:48
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    Çinliler, NASA'nın Ay keşif aracının kendilerinden kopyalandığını söylüyor

    NASA, Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor. Şirket, bunun için VIPER isimli bir Ay aracından faydalanacak ve yüzeyde seyahat imkanı sunacak.

    Çinli bilim insanları, NASA'nın yeni geliştirdiği Ay keşif aracı VIPER'ın tekerlek süspansiyon mekanizmasının Çin'in mars keşif aracı Curong'dan taklit edildiğini söylüyor.

    AA'nın haberine göre, her iki projeyi yakından izleyen Çinli bilim insanları, NASA'nın Ay keşif görevi Artemis için tasarlanan "Uçucu Maddeler Kutup Keşif Aracı"nın (VIPER), ilk kez Curong'da kullanılan hareket teknolojisini taklit ettiği yorumunda bulundu.

    Süspansiyon mekanizması kopya iddiası

    Adları anılmayan, ancak Curong'un tasarımında rol üstlendiği anlaşılan bilim insanları, gezgin robotik aracın yüzeyde ilerlerken engele takıldığında arka ayaklarını tırtıl gibi yükselterek ileriye doğru ivmesini sürdürmesini sağlayan süspansiyon mekanizmasının NASA'nın yeni tasarladığı araçta kullanıldığına işaret etti.

    viper

    NASA'nın ilk Mars keşif aracı "Sojourner", 1997'de Kızıl Gezegen'deki keşif faaliyeti sırasında tekeri taşa takıldığında yer kontrol ekibi, aracı yeniden hareket ettirebilmek için günlerce çaba harcamıştı.

    Öte yandan NASA'nın "Spirit" keşif aracı da 2010'da Mars'ta kuma saplanmış, aylarca süren sonuçsuz çabaların ardından Dünya ile bağlantısı kesilmişti.

    Çalıntı iddiaları tersine döndü

    ABD, uzun yıllardır Çin'i uzay teknolojilerini çalmakla suçluyordu. Öyle ki Beyaz Saray ve Kongre, fikri mülkiyet alanındaki endişeler nedeniyle NASA'nın Çin ile uzay çalışmaları alanında iş birliği yapmasını yasaklamıştı.

    Bilim insanları, ilk defa ABD'nin bu alanda Çin'den esinlenmiş olduğunu öne sürerek, tersi yönde bir iddiayı dile getirmiş oluyor.

    Curong, Çin'in Mars keşif görevi kapsamında yörünge uydusuyla 23 Temmuz 2020'de fırlatılmış, keşif araçları, 10 Şubat 2021'de Kızıl Gezegen'e ulaşmıştı.


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