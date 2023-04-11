Çinliler yaptı! Ucuz iPhone 14 Pro satışa çıktı Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Gionee, iPhone 14 Pro klonu Gionee F1 Plus modelini tanıttı.

ensonhaber.com

Düşük bütçeli akıllı telefonlar üreten Çinli Gionee, iPhone 13'ün neredeyse birebir kopyası Gionee G13 Pro modellerini geçtiğimiz yıl tanıtmıştı.

Çinli şirket, şimdi de iPhone 14 Pro'nun benzeri olan Gionee F1 Plus modelini piyasaya sürdü.

Gionee F1 Plus özellikleri

iPhone 14 Pro'ya benzerliği ile dikkat çeken Gionee F1 Plus, ön tarafta 60Hz yenileme hızı ve 1600x720 HD+ çözünürlük sunan 6,5 inç IPS LCD ekranla karşımıza çıkıyor.

Unisoc T610 işlemcisinden güç alan telefonda, 8GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor.

10W hızlı şarj destekli 4.000mAh batarya ile kutusundan çıkan Gionee F1 Plus'ın arka kısmında, iPhone kamera tasarımı karşımıza çıkıyor. Ancak 13MP ana kamera dışında diğer kamera lensleri sahte ve çalışmıyor.

Fiyat

Magic Night Black ve Deep Sea Blue renklerinde Çin pazarında satışa sunulan Gionee F1 Plus'ın fiyatları şu şekilde:

6GB RAM +128 depolama sürümü: 160 dolar

8GB RAM +128 depolama sürümü: 175 dolar