Çip devi TSMC, ilk Avrupa tesisi için 11 milyar doları gözden çıkardı Tayvanlı yarı iletken devi TSMC, Avrupa kurulacak ilk üretim tesisi için 11 milyar dolar harcama yapacak.

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Yıllardır devam eden koronavirüs salgını nedeniyle çip üretimi de olumsuz etkilendi. Geçen yılın başlarında otomotivde patlak veren ve ardından diğer sektörlere de sıçrayan küresel çip tedarik sorunları, üretim bantlarında kesintilere yol açıyor.

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Tayvan Yarı-iletken İmalat Şirketi (TSMC), Apple'ın A serisi ve M serisi işlemcilerinin yanı sıra, AMD işlemcilerini üretmesiyle tanınıyor.

Ekran kartları ve güç yönetimi için de çipler üreten TSMC, şu suralar ABD'nin Arizona eyaletinde yeni bir fabrika inşa ediyor.

TSMC, Avrupa'da ilk fabrikasını açacak

ABD pazarının ardından gözünü Avrupa'ya çeviren yarı iletken devi, yeni bir fabrika inşa edecek. TSMC, Avrupa kurulacak ilk üretim tesisi için 11 milyar dolar harcama yapacak.

Almanya'da kurulması planlanan yeni tesis, 28 nm üretim düğümünü temel alacak ve Robert Bosch ve otomotiv tedarikçileri ile ortak çalışacak.

TSMC, yeni kurulacak tesis ile birlikte otomotiv sektörüne odaklanmayı planlıyor. Ayrıca şirket, önümüzdeki on yılda Tayvan, Güney Kore, ABD, Japonya, Almanya, İrlanda ve İsrail'de yeni fabrikalar inşa etmek için en az 380 milyar dolar yatırım yapacak.