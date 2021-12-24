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- Çip krizi nedeniyle ürünler CES 2022'ye yetişemeyecek
Çip krizi nedeniyle ürünler CES 2022'ye yetişemeyecek
- Haber Merkezi
- 24.12.2021 - 13:15
- Güncelleme : 24.12.2021 - 13:18
2020'de koronavirüs nedeniyle iptal edilen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES), bu yıl kısıtlamalar nedeniyle internet üzerinden gerçekleşmişti.
2022 yılında tekrar yüz yüze düzenlenmesi planlanan CES, 5-8 Ocak 2022'de ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek.
159 ülkeden 1900'dan fazla şirketin katılacağı fuar, son zamanlarda etkisini gösteren Omicron varyantı nedeniyle tartışılmaya başlanmıştı.
Aralarında Amazon, Meta (Facebook), Twitter ve Pinterest’in de olduğu çok sayıda şirket, Omicron varyantı sebebiyle bu etkinliğe ekip yollamayacaklarını açıkladı.
ÇİP KRİZİ DE FUARI ETKİLEYEBİLİR
Küresel çip krizi ile gelen bileşen tedarik sorunları nedeniyle bazı üreticiler, yeni nesil ürünlerin prototiplerini CES 2022 fuarına yetiştiremeyecek.
Bu bakımdan, en azından prototipler ortaya çıkana kadar üreticiler sessiz kalmayı tercih ediyor. Yine de AMD, Intel, Nvidia, Samsung, LG gibi devler bu yıl fuarda sahne alacak.
Ancak merakla beklenen yeni nesil ürünlerinin birçoğu, CES 2022'de sergilenemeyecek.