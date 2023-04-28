Çip savaşları! Almanya, Çin'in üretimini engellemek istiyor Almanya, çip üretiminde kullanılan kimyasalların Çin'e ihracatını sınırlamak için görüşmelerde bulunuyor.

AA

Son zamanlarda çip savaşları iyice kızışmış durumda. Batılı ülkeler çip üretimine dev yatırımlar yaparken, diğer yandan Çin de pazarı ele geçirmek için çalışmalar yürütüyor.

Almanya, çip üretiminde kullanılan kimyasalların Çin'e ihracatını sınırlamak için görüşmelerde bulunuyor.

Söz konusu sınırlama adımının, Alman hükümetinin Çin'in gelişmiş yarı iletken üretimine yönelik gerekli mal ve hizmetlere erişimini sınırlamak için tartıştığı bir önlem paketinin parçası olduğu belirtildi.

Almanya'nın söz konusu adımı uygulaması durumunda, Merck ve BASF gibi Alman kimya şirketlerinin, yarı iletken kimyasallarının bir kısmını Çin'e satması sınırlandırılacak.

Ekonomi bakanı ilk sinyalleri vermişti

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Almanya'nın teknoloji alanında Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarını değerlendirdiğini daha önce açıklamıştı.

Çin, son 7 yıldır Almanya'nın en büyük ticaret ortağı olarak kayıtlara geçerken, Alman kamuoyu, Çin'e olan ekonomik bağımlılığı tartışıyor.