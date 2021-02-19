Clubhouse, dünya genelinde 8 milyondan fazla indirildi

Sesli sohbet odaları aracılığıyla etkileşim imkanı sunan Clubhouse, 8 milyon indirme sayısını geride bıraktı.

Sesli sohbet imkanı sunan yeni sosyal medya platformu Clubhouse, en hızlı yükselen uygulamalardan biri olarak son günlerde oldukça konuşuluyor.

Birçok ünlünün kullanmaya başladığı Clubhouse, yalnızca sesli içerik paylaşılabilen ve davetsiz girilemeyen bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor.

8 MİLYON KEZ İNDİRİLDİ

Geçtiğimiz haftalarda bir anda popüler olarak tüm dünyada milyonlarca kez indirilen uygulama, 16 Şubat itibarıyla 8.1 milyon indirme sayısına ulaştı. Clubhouse, şubat ayının ilk günlerinde ise 2 milyon kez indirilmişti.

Clubhouse uygulaması nedir, ne kadar güvenli? - İZLE

App Annie tarafından paylaşılan verilere göre, Clubhouse'un bir anda popüler olmasının nedeni Elon Musk ve Mark Zuckerberg gibi ünlü isimlerin burada olması.

Genellikle sansür uygulamalarıyla ön plana çıkan Çin, geçtiğimiz günlerde uygulamayı yasaklama kararı almıştı.