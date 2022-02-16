Çocuk oyunu ROBLOX'taki seks sahnelerine tepki büyüyor

Metaverse evreninin en popüler çocuk oyunlarından biri olarak kabul edilen Roblox'ta cinsellik ve ırkçılık içeren görüntülerin ortaya çıkması, yoğun tepki aldı.

Milyonlarca kullanıcısı olan ve özellikle çocuklar tarafından çok sevilen çevrimiçi oyun platformu Roblox, son zamanlarda eleştirilerin odağı haline geldi.

164 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan ve tüm dünyanın en popüler çocuk oyunlarından biri olan Roblox’un sanal ortamındaki seks sahneleri, ortalığı karıştırdı.

Roblox’ta ‘köleliğe vurgu yapan kıyafetler giyen insanların olduğu, striptizcilerin yer aldığı, sanal ortamda ve çocukların bulunduğu ortamda karakterlerin seks yaptığı ortaya çıktı.

ROBLOX'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Roblox ekibinden bir sözcü, oyunda bir sorun olduğunu kabul ederek, “Kasten kuralları çiğnemeye çalışan son derece küçük bir kullanıcı alt kümesi var.

Hem manuel hem de otomatik sistemler kullanarak bu kullanıcıları engellemeye çalışıyoruz. Roblox’a yüklenen her bir görüntü, video ve ses dosyasının güvenlik incelemesini yapıyoruz.” dedi.

Çocuk güvenliği konusunda farkındalık yaratan kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan ConnectSafely’nin başkanı Larry Magid, Roblox konusunda çeşitli uyarılarda bulundu.

Magid, oyunun bir kısmının kullanıcıların birbirleriyle ve oyunu oynayan diğer herkesle konuşabilecekleri bir anlık mesajlaşma programı içerdiğini ve bu durumun çocukların güvenliği için endişe yarattığını söyledi.

Öte yandan Roblox, çocukların kimlerle etkileşime girebileceğini ve hangi deneyimlere erişebileceklerini kısıtlamak için yeni ebeveyn araçları geliştireceklerini açıkladı.