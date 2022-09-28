Çocukların verilerini koruyamayan TikTok'a ceza

TikTok’un, çocukların gizliliğini korumakta başarısız olduğu gerekçesiyle İngiltere'de 27 milyon pound (28.6 milyon dolar) ceza ödemek zorunda kalabileceği belirtildi.

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Çin ile ilgili veri güvenliği endişeleri nedeniyle uygulamanın Android ve iOS'tan kaldırılması için talepte bulunmuştu.

İngiltere'den TikTok'a ceza

Şimdilerde ise İngiltere, sosyal medya platformunu gündemine aldı. Britanya’da Bilgi Komisyon Ofisi, sosyal medya platformu TikTok’un, çocukların gizliliğini korumakta başarısız olduğu gerekçesiyle 27 milyon pound (28.6 milyon dolar) ceza ödemek zorunda kalabileceğini söyledi.

TikTok’un 13 yaş altındaki çocukların ebeveyn rızası olmadan verilerini işlemiş olabileceği, kullanıcılarına şeffaf ve anlaşılır bilgi sunmadığı belirtildi. Bilgi Komisyonu Ofisi, ihlale ilişkin kesin bir karar vermek üzere çalışıyor.